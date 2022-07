Petróleo: EUA anunciam venda de mais 20 milhões de barris de reserva estratégica

26/07/2022 | 15:11



Os Estados Unidos irão vender mais 20 milhões de barris de sua reserva estratégica de petróleo, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira, 26. A medida integra um acordo já informado anteriormente pelo presidente Joe Biden.

Mais de 125 milhões de barris de petróleo foram vendidos pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) desde que o governo autorizou a liberação de reservas estratégicas, informa a Casa Branca. De acordo com estimativa do Tesouro americano, a liberação das reservas, junto a ações coordenadas com parceiros internacionais, reduziram o preço da gasolina em cerca de US$ 0,40 por barril, em comparação a um cenário sem a oferta ao mercado de tal volume.

Esta é a quinta rodada de vendas autorizada por Biden, que visa "reforçar o fornecimento de petróleo bruto em resposta à guerra de Putin na Ucrânia". Um milhão de barris por dia deve ser inserido no mercado por meio das reservas estratégicas. A administração diz esperar continuar entregando barris por mais vários meses.