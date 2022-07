Jade Picon pausa carreira na internet para ser atriz da TV Globo: Ainda não caiu minha ficha

26/07/2022 | 14:10



Nova fase? Jade Picon surpreendeu os seguidores ao revelar os próximos passos de sua carreira. Por meio de uma live nas redes sociais, a influenciadora digital contou que pausará a produção de conteúdo do Youtube para se dedicar à vida de atriz. Jade vai estrelar a novela Travessia, que substituirá Pantanal, na TV Globo, e até se mudou para o Rio de Janeiro com a intenção de começar os preparativos para a trama.

Ainda segundo Picon, apesar de ter maior conectividade com os fãs através dos projetos virtuais, precisará deixá-los apenas no papel enquanto realiza o sonho de ser atriz.

- Muita gente me conheceu no Youtube. Eu entrei cedo, tinha 14 anos e gravava tudo sozinha. Gosto do fato de produzir para o Youtube, porque é um conteúdo que te aproxima das pessoas. De vídeo, de bater um papo, de fazer um Jade Responde, de fazer um Segue o Baile.

E completou:

- Ainda não caiu 100% minha ficha de tudo que está rolando da minha vida. Estou completamente apaixonada por aqui e me pego toda hora sorrindo à toa. Com o coração, sabe? Que sensação gostosa. Difícil roubar a minha vibe.