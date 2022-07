Melhor restaurante do mundo fica em um estádio de futebol

Redação

Eleito o melhor restaurante do mundo em 2022 pelo prestigiado ranking World’s 50 Best Restaurants, o Geranium fica localizado no Estádio Parken, em Copenhagen, na Dinamarca. A casa, comandada pelo chef Rasmus Kofoed, desponta no topo da lista que traz o brasileiro A Casa do Porco na sétima colocação.

Decorado com madeiras claras, cortinas e estofados cinzas e paredes brancas, que criam uma atmosfera clean, a casa tem grandes janelas que, curiosamente, não dão vista para o interior da arena, e sim para o parque que a circunda. Localizado no oitavo andar, o restaurante também conta com três estrelas no prestigiado Guia Michelin.

Pratos do melhor restaurante do mundo

Depois de eliminar as carnes de sua dieta pessoal há cinco anos, o chef Kofoed passou a servir apenas vegetais, peixes e frutos do mar em seu menu-degustão, que custa cerca de US$ 440. O banquete do melhor restaurante do mundo, composto por 22 pratos, muda a cada estação do ano e valoriza porções coloridas, apresentadas, em geral, em louças brancas.

Especialidades escandinavas, como arenque salgado contorcido artisticamente com algas crocantes, verduras de inverno de Kiselgården, couves de Bruxelas floridas, alho-poró e cebolas selvagens costumam fazer parte do cardápio. Outros pratos bastante elogiados levam ingredientes como beterraba selvagem, cogumelo da floresta e um caldo de amora, abóbora e chocolate branco. O cliente ainda pode escolher se deseja harmonizá-los com vinhos.

