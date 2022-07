Carmo Dalla Vecchia posa sem camisa e revela quantos quilos perdeu ao longo dos dias

26/07/2022 | 13:10



Carmo Dalla Vacchia usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 26, para compartilhar a evolução de seu processo de emagrecimento. Em um clique sem camisa, o ator, que interpreta atualmente Alfredo em Cara e Coragem, detalhou quantos quilos perdeu ao longo do tempo.

Vale lembrar que Carmo está pegando pesado na atividade física, e parece que está tendo bons resultados, né?

Na legenda, ele conta que começou a se pesar quando tava com 99 quilos, no dia 16 de junho. E hoje, no dia 26 de julho, está com 91 quilos. Ou seja, ele perdeu cerca de oito quilos.