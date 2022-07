Guilherme de Pádua fala sobre documentário da morte de Daniella Perez: Totalmente parcial

26/07/2022 | 13:10



A série documental Pacto Brutal foi produzida e lançada pela HBO Max na última quinta-feira, dia 21. Os depoimentos geraram uma enorme discussão na internet. E, com isso novamente o assassinato da atriz Daniella Perez ficou em destaque.

No último domingo, dia 25, o agora pastor, Guilherme de Pádua, revelou que assistiu a produção, mas não gostou de como os fatos foram relatados na obra. Vale lembrar que o ex-ator foi condenado a cumprir 19 anos de prisão após assassinar Daniella no final de 1992. Ele usou as redes sociais, que são fechadas, para publicar vídeos onde ameaça mostrar a sua versão dos fatos e trazer novas evidências do caso.

Segundo o Metrópoles, Guilherme reclama que a série foi feita de forma totalmente parcial.

- Você vai assistir uma série totalmente parcial. O que significa isso? Um trabalho de investigação, um jornalismo investigativo, ele pretende trazer à luz todas as evidências, as provas e apresentar as hipóteses, que cabem, com a dinâmica do que foi descoberto, com as provas, com as perícias, criticou o pastor. [...] O HBO, um canal tão famoso, tão profissional, dar uma bobeira dessas, deixar uma lacuna para que um concorrente possa apresentar as provas, as evidências que estão sendo ocultadas de você que está assistindo essa série. Podem aguardar que eu vou trazer algumas coisas. Não é pra dizer: Acredite na minha versão, mas pra você mesmo pensar, né? Coisa que eles não estão fazendo, como aquela imprensa marrom, aquela imprensa que é tendenciosa que quer puxar a sardinha para um lado. Essa série está totalmente baseada somente na versão da acusação.

Em outro vídeo publicado em seu canal no YouTube, Guilherme de Pádua havia explicado o motivo pelo o qual teria trancado suas contas nas redes sociais. Na gravação, ele ainda se defendeu e disse que a internet permitiu que ele tivesse como se expressar e provar que se arrepende do passado.

- Eu fiz isso [bloquear as redes sociais] a pedido de um pastor que me aconselha, me orienta e que tem sido muito importante na minha vida. Naquele tempo estávamos no auge da pandemia, havia muita discussão. E parece que o debate estava interditado, o que significa isso? Significa que não se podia dar mais opiniões. E a minha vida já envolve tantas dificuldades de comunicação, né? Mas então esse pastor me deu esse conselho, essa orientação e eu acatei. Desde lá eu não publiquei mais nada, fiquei quieto. É importante dizer então, o porque uma pessoa como eu quis ter redes sociais. Curiosamente as redes sociais são muito úteis para mim. Porque no imaginário das pessoas eu devo estar fazendo alguma coisa errada, devo estar cometendo algum crime. E quando surgiram as redes sociais, até porque a imprensa nunca me deu voz, nunca me deu a oportunidade de falar, sempre só o lado que, com toda razão, me persegue, eu entendo perfeitamente, não tenho nenhum tipo de rancor ou sentimento negativo. Mas já que eu sou eu, eu preciso de alguma forma tentar me defender das acusações. [...] Eu tenho buscado isso [sabedoria] então, estou tentando, quero que você saiba que estou tentando fazer o melhor dentro daquilo que está ao meu alcance. Eu sei do meu passado, nada vai apagar, nada vai corrigir, mas pode ter certeza, hoje, todas as minhas forças estão dedicadas a fazer alguma coisa que possa ter algum sentido mais positivo ou benéfico.