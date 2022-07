Segurança alimentar: IICA promove Cúpula com ministros da América do Sul e África

26/07/2022 | 12:42



Ministros da Agricultura da América Latina e da África vão participar, nesta semana, a partir desta quarta-feira, 27 até sexta (29), da primeira Cúpula da África e das Américas sobre Sistemas Agroalimentares, fórum organizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), pela Agência de Desenvolvimento da União Africana-Nova Aliança para o Desenvolvimento da África (Auda-Nepad) e a Aliança para uma Revolução Verde na África (Agra). A reunião ocorrerá na sede do IICA, em São José, Costa Rica.

Segundo nota do IICA, todas essas entidades concordam que "ambos os continentes enfrentam desafios comuns para avançar no sentido da transformação de seus sistemas agroalimentares e que se beneficiarão do aprofundamento de um processo de debates e troca de experiências para promover a colaboração mútua no âmbito da Cooperação Sul-Sul".

Além dos ministros da Agricultura de América Latina e África, está prevista também a participação de funcionários governamentais das áreas de meio ambiente e de ciência e tecnologia, além de chefes de organismos internacionais e representantes do setor privado.

Conforme o IICA, a cúpula vai ocorrer em "um momento no qual uma parceria entre a África e a América se mostra mais importante do que nunca", com a guerra na Ucrânia, que desequilibra mercados mundiais de produtos básicos e os fluxos comerciais no planeta, "o que levou ao aumento de preços dos alimentos e dos insumos no âmbito global". Essa situação, além da pandemia de covid-19, que persiste, faz com que a segurança alimentar seja colocada em risco em alguns países, "com perspectiva de deterioração contínua".

Assim, serão discutidos temas em cinco eixos principais, descreve o IICA: ciência, tecnologia e inovação; agricultura digital; inovações institucionais e políticas para a inclusão social; redes de segurança, saúde e nutrição para a recuperação dos recursos naturais e degradados; e, finalmente, a promoção de um sistema de comércio internacional de alimentos mais justo e transparente.

Ainda de acordo com o instituto, a reunião presencial em São José da Costa Rica será o acontecimento de "maior importância no âmbito dos esforços conjuntos que líderes da África e das Américas vêm realizando para alinhar suas prioridades de acordo com as semelhanças produtivas, ambientais, culturais e históricas e com os desafios comuns relacionados aos sistemas agroalimentares".

"Espera-se que a Cúpula resulte em uma compreensão clara do papel que a África e as Américas podem desempenhar na configuração da segurança alimentar e ambiental mundial no futuro e também que abra oportunidades de cooperação nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, visando construir sistemas agrícolas resilientes e sustentáveis", diz o IICA, na nota.