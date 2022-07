Ex-Corinthians, atacante Jô abre negociação com o Guarani

26/07/2022 | 12:26



Buscando um reforço de peso para ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento, o Guarani fez uma consulta pelo atacante Jô, que está sem clube desde quando deixou o Corinthians por problemas extracampo.

Jô, no entanto, não ficou atraído com a proposta do time bugrino, que não pretende desistir tão facilmente de convencer o atacante. O jogador estaria dividido entre a opção de se aposentar e de seguir nos gramados.

O que também separa Jô do Guarani é o salário. O atacante pediu um valor que ultrapassa o teto do clube, que quer um contrato por produtividade. Um acerto é considerado improvável no momento.

O jogador de 35 anos começou a carreira no Corinthians e rodou por CSKA Moscou, Manchester City, Everton e Galatasaray até voltar ao Brasil para fechar com o Internacional. Jogou ainda por Atlético-MG, Al-Shabab, Jiangsu Sunning e Nagoya Grampus.

Apesar de ter sido campeão da Libertadores, Mineiro e da Copa do Brasil no Atlético-MG, viveu o melhor momento da carreira no Corinthians, onde foi bicampeão paulista e bicampeão brasileiro. Pela seleção brasileira, Jô chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014. Foi também campeão da Copa das Confederações de 2013.