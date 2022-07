Fernanda Keulla revela internação por herpes zoster e deixa alerta para os fãs sobre a gravidade da doença

26/07/2022 | 12:10



A apresentadora Fernanda Keulla contou em seu Instagram sobre a internação que foi submetida há quase uma semana após ser diagnosticada com herpes zoster. Ela publicou uma foto sorrindo na última segunda-feira, dia 25, e escreveu:

Oi, gente! Sumida das redes sociais e do nosso programa, Galera Esporte Clube, de hoje porque estou dodói. Desde quinta passada estou internada pra controle de dor devido a herpes zoster.

Ela relatou que o estresse, a baixa imunidade e o vírus da varicela, que já estava em seu corpo desde que teve catapora quando criança, foram responsáveis pelas fortes dores que sentiu e as bolhinhas na pele. A ex-BBB ainda aproveitou para deixar um alerta à todos os fãs:

Para quem não sabe, assim como eu não sabia, vale o alerta: a herpes zoster é causada pela reativação do vírus da varicela no organismo. A varicela é o vírus da catapora (que eu peguei na infância) que fica incubado no nervo. Devido a uma baixa imunidade do meu organismo, ansiedade, stress, o vírus da varicela foi reativado, me causando fortes dores (insuportáveis) e bolhinhas na pele