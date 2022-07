Nick Cannon se torna pai pela oitava vez e posa ao lado de sua amada

26/07/2022 | 12:10



Se tem alguém que gosta de botar filho mundo, esse alguém é Nick Cannon. O bonitão se tornou papai pela oitava vez recentemente e a novidade foi divulgada por meio do canal de YouTube de sua amada, Bre Tiesse, que mostrou um vídeo registrando o parto em casa.

Estou tão animada para finalmente compartilhar minha história de trabalho de parto e nascimento do meu filho! Eu não posso acreditar que eu realmente fiz isso... sem medicação, em minha casa com minha família e amigos. Consegui. Um parto natural em casa, não medicado. Esta foi a experiência mais humilhante/forçada até se tornar revitalizante e completamente fortalecedora. Não posso agradecer à minha equipe o suficiente por dar à luz meu filho com segurança. Esta experiência me mudou para sempre e eu não poderia pedir um parceiro mais incrível e solidário. Papai mostrou tudo para nós. Eu não poderia fazer isso sem você. Eu não posso acreditar que ele está aqui.

É importante lembrar que o casal ainda não divulgou o nome da criança. E o papai decidiu escrever um comentário nesse enorme relato de Bre, dizendo:

Você nunca deixa de me surpreender!! Cheia de paixão, motivação, foco, brilho e, o mais importante, amor!!! Estou me sentindo honrado e privilegiado por experimentar este lindo milagre com você! Obrigado pelo maior presente que qualquer ser humano pode dar a outro. Por isso, meu amor, sou eternamente grato.

Ai que fofos, né!? A bonitona também decidiu mostrar algumas fotos em suas redes sociais dos momentos mais marcantes do parto e recebeu uma imensidão de comentários e elogios por todo o seu esforço do trabalho de parto.

Lembrando que Cannon ainda é pai de sete outras crianças, de Monroe e Moroccan de 11 anos de idade com Mariah Carey, de Golden de cinco anos e Powerful Queen de apenas um ano com Brittany Bell, dos gêmeos Zion e Zillon de um ano de idade com Abby De La Rosa e de Zen com Alyssa Scott que morreu com apenas cinco meses de vida.