WhatsApp: criminosos agora te inscrevem em serviços pagos sem permissão

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/07/2022 | 11:55



Recentemente, pesquisadores da Kaspersky observaram um aumento na distribuição ativa de trojans que realizam secretamente inscrições de internautas em serviços pagos sem o consentimento da pessoa.

Porém, o que é “novidade” no mundo, já existe no Brasil e é uma das fraudes mais comuns no País. Os criminosos usam apenas uma armadilha diferente: as mensagens falsas enviadas no WhatsApp. Entenda como esse golpe funciona e saiba como evitá-lo.

As mensagens falsas enviadas no WhatsApp podem usar temas diferentes, como promoções ou algum tema rotineiro que esteja dominando o noticiário. A intenção final é sempre fazer as vítimas clicarem em um link, onde um cadastro será solicitado para roubar as informações pessoais, como CPF, cartão de crédito e número de telefone.

Com esses dados, os criminosos realizam a inscrição nos serviços premium.

Um exemplo deste golpe reportado pela Kaspersky foi o falso abono emergencial de Natal. Nos casos de benefícios sociais, os criminosos se aproveitam que o governo sempre precisa realizar um cadastro para avaliação do benefício, portanto a solicitação de informações pessoais pelos criminosos não gera suspeitas.

Outro detalhe importante que esse exemplo traz é que algumas inscrições fraudulentas nesses serviços premium são feitas sincronizadas com o golpe. Neste caso, o serviço solicita uma confirmação do cliente via uma mensagem SMS. Porém, mesmo essa etapa foi burlada pelos criminosos.

O maior problema do golpe da inscrição em serviços premium é que a vítima não percebe a armadilha até receber sua próxima conta do celular – e esse tempo é suficiente para que o prazo de cancelamento expire.

Há também aquelas pessoas desatentas, que irão pagar uma ou mais faturas, até identificar a cobrança adicional.

“Imagine uma pessoa que fez o cadastro esperando o abono de Natal e que percebeu a cobrança apenas três meses depois da suposta solicitação do benefício. Com certeza, a vítima não fará a relação entre a mensagem falsa (o golpe em si) e a cobrança do serviço – que é o prejuízo”, explica Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina. “Isso dificulta que as pessoas reconheçam a armadilha e consigam evitá-la. Desta forma, a melhor prevenção é conseguir reconhecer que a mensagem é falsa.”

Para escapar dessas mensagens falsas enviadas no WhatsApp, é recomendado: