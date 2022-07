Herman Miller: cadeiras gamers têm 15% de desconto e frete grátis até agosto

Da Redação

Do 33Giga



26/07/2022 | 11:55



A Herman Miller, empresa de design em cadeiras ergonômicas, inicia amanhã (27) uma promoção para os fãs de games. Até 10 de agosto, a marca comemora o aniversário da linha Gaming oferecendo 15% de desconto e frete grátis em todos os produtos da coleção.

A promoção contempla a versão para gamers das cadeiras Embody, Aeron, Sayl, além da mesa Navi e o braço de monitor Ollin. A linha Gaming da Herman Miller foi desenvolvida para melhorar a experiência de jogo e é projetada especialmente para o como e por quanto tempo os gamers se sentam.

A Cadeira Embody, criada em parceria com a Logitech, oferece ergonomia baseada em ciência a partir de informações coletadas com mais de 30 médicos e PhDs em biomecânica, visão, fisioterapia e ergonomia. É por essa razão que a linha Gaming da Herman Miller está presente nos setups mais conhecidos do mundo dos jogos, como Gaules, Jukes e Alanzoka.

A Mesa NEVI está com 15% off, é anti-reflexo e possui controle de altura trazendo uma configuração premium para focar em qualquer jogo. Para completar, o Braço de Monitor Ollin, disponível por R$1.908,25, permite grande precisão, posicionando a tela confortavelmente graças a alta amplitude de movimento, com espaço para organizar os fios.

Com 15% off, a Cadeira Sayl Gaming, da Gaming da Herman Miller, inspirada pela arquitetura e pela engenharia das pontes suspensas, também está disponível em uma paleta de cores expressiva, para combinar com qualquer personalidade.

Além dela, é possível encontrar a premiada Cadeira Aeron, ícone da cultura pop que mudou as cadeiras de escritório para sempre trazendo o encontro entre alto desempenho, ergonomia e design icônico.

Confira todos os produtos da linha Gaming da Herman Miller no site https://store.hermanmiller.com.br. Abaixo, veja imagens das cadeiras.