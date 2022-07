Índice de confiança do consumidor dos EUA cai a 95,7 em julho

26/07/2022 | 11:25



O índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos recuou de 98,4 em junho (dado revisado, de 98,7 antes divulgado) a 95,7 em julho, informou na manhã desta terça-feira, 26, o Conference Board. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam uma queda mais tímida, a 97,0. O índice sobre a situação atual recuou de 147,2 em junho a 141,3 em julho. Já o de expectativas para o curto prazo para as condições de renda, negócios e o mercado de trabalho teve queda de 65,8 a 65,3 no período.