Rapper Rollie Bands é morto a tiros no estacionamento de seu condomínio

26/07/2022 | 11:11



O ano de 2022 tem levado alguns grandes nomes da cena do entretenimento mundial. O rapper norte-americano Rollie Bands foi baleado na última sexta-feira, dia 22, no estacionamento do condomínio em que morava em Tampa, nos Estados Unidos.

A violência teria acontecido minutos depois do cantor desafiar seus haters pelas redes sociais, que, segundo o site Fox 13, podem ser já conhecidos do artista.

A policia local ainda está investigando os envolvidos no assassinato, que estão foragidos. Rollie Bands foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.