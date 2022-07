Salto de paraquedas em Boituva é eleito uma das 10 experiências mais incríveis do mundo

Redação

26/07/2022 | 08:17



O salto de paraquedas em Boituva foi eleito uma das 10 experiências mais incríveis do mundo pelo Travellers’ Choice Awards 2022, prêmio de turismo que leva em consideração as avaliações e os comentários dos usuários do site TripAdvisor. A atividade no interior de São Paulo ocupa o oitavo lugar da lista, liderada pelo safári com churrasco no deserto realizado no Al Khayma Camp, em Dubai.

Além da seleção de experiências incríveis pelo mundo, a celebração publicou outras listas, como a de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e a de hotéis mais românticos do país, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo. Destaque ainda para os passeios turísticos mais badalados do Brasil e do mundo.

Salto de paraquedas em Boituva

O salto de paraquedas em Boituva apontado pelos usuários do TripAdvisor como uma das experiências de viagem mais incríveis do mundo é o duplo, acompanhado de um instrutor. Diversas agências vendem o passeio, cuja queda livre, que dura cerca de 45 segundos, pode atingir até 200 km/h.

No total, o voo de paraquedas, que começa a 4 mil metros de altura, dura cerca de 5 minutos. E bastam 10 minutos de treinamento para estar apto a voar.

Os valores giram em torno de R$ 750. Alguns pacotes incluem vídeos e fotos.

As 10 experiências de viagem mais incríveis do mundo

Confira o ranking do Travellers’ Choice Awards 2022 com as 10 experiências mais incríveis do mundo, com destaque para o salto de paraquedas em Boituva no nono lugar.

Safári com churrasco o Al Khayma Camp, Dubai Trilha Inca para Machu Picchu, Peru Passeio de balão de ar quente em Luxor, Egito Passeio de balão Capadócia com café da manhã e champanhe, Turquia Praia de Blackstone, Cliff Jump e tesouros escondidos, Aruba Aventura de tirolesa na floresta de Rotorua, Nova Zelândia Cavernas de Arenales e aventura no rio em San Juan, Porto Rico Salto de paraquedas em Boituva, Brasil Aurora boreal em Tromso, Noruega Nadar Com Peixe-Boi no Crystal River, na Flórida, EUA

