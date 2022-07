Abertas inscrições para Educação de Jovens e Adultos

Seguem abertas as inscrições para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Prefeitura de Santo André. Moradores que pretendem retomar os estudos podem efeturar a matrícula para turmas do 2º ao 5º ano (EJA I) ou do 6º ao 9º ano (EJA II), além de turma de ensino fundamental integrado ao ensino profissionalizante (EJA FIC).

Os interessados podem se inscrever até 30 de setembro. As aulas da Educação de Jovens e Adultos são realizadas em 18 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e cinco Centros Públicos de Formação Profissional. Nos Centros Públicos (EJA I e EJA II) e em cinco Emeiefs (EJA II), o ensino fundamental está integrado ao ensino profissionalizante (EJA FIC), ou seja, nestas unidades os alunos, além da elevação de escolaridade, também recebem certificação profissionalizante.

Desde o início deste ano, Maik de Andrade Silva, aos 29 anos, viu na EJA a oportunidade para retomar os estudos. “Quero concluir o ensino fundamental e buscar melhores posições profissionais. Com fé em Deus vou conseguir”, destacou o aluno, que é distribuidor na área de cosméticos e morador da Vila Guiomar.

Aos 54 anos, Sônia Cristina Gomes cursa a EJA no Polo Bilíngue de Santo André, que é referência no atendimento especializado a alunos surdos. “Gosto muito de estar nesta escola bilíngue, onde temos instrutor e intérprete de Libras e essa oportunidade me deixa muito feliz. Anteriormente as barreiras eram maiores e eu não tinha o acesso que tenho hoje, já que aqui aprendo muito e posso interagir com outras pessoas e aprender palavras novas. Por isso é muito importante que as pessoas ouvintes tenham conhecimento de Libras e nunca deixem de estudar”, comemora Sônia, sobre a sua evolução acadêmica.

DOCUMENTOS

Para fazer matrícula é necessário apenas procurar a unidade com EJA mais próxima de casa com os seguintes documentos: cópia do RG, comprovante de endereço e histórico escolar. Caso a pessoa não possua histórico escolar, a unidade ajudará a buscar as informações necessárias. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelos telefones 4468-4296 ou 4468-4297.