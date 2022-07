Rita Lee será homenageada na edição de 2022 do Grammy Latino

25/07/2022 | 21:47



A cantora e compositora Rita Lee Jones, 74, vai receber o Lifetime Achievement Award do Grammy Latino de 2022. A informação foi divulgada pela instituição nesta segunda-feira, 25, em um evento oficial da programação. A Academia Latina de Gravação anunciou que a cerimônia de entrega dos prêmios deste ano acontecerá em 17 de novembro, em Las Vegas, nos EUA.

Roqueira, Rita Lee recebe a homenagem em um ano de boas notícias: a artista venceu um câncer em abril deste ano, quando anunciou que a doença havia entrado em remissão.

A artista já recebeu um Grammy Latino no ano de 2001, pelo álbum 3001, como melhor disco de rock daquele ano. Considerada a Rainha do Rock Brasileiro, Rita Lee começou a carreira no grupo Os Mutantes e, em 1979, começou a colaborar com Roberto de Carvalho, seu parceiro de vida.

Com uma sólida carreira solo, ela gravou álbuns de sucesso, como Saúde, e hits como Bossa'n Beatles. Em 2012, a cantora anunciou sua aposentadoria dos palcos, embora tenha participado de forma pontual em shows nos anos seguintes.