Confira nossas 5 dicas de apostas para a Copa do Brasil

25/07/2022 | 18:55



Maior (em quantidade de times) e mais democrática competição do futebol brasileiro, a Copa do Brasil é consideravelmente recente quando a comparamos com outras copas nacionais. Criada apenas em 1989 a fim com uma das finalidades de dar oportunidade para equipes menos tradicionais após o enxugamento do Campeonato Brasileiro (durante a década de 1980), a competição é, atualmente, a que melhor paga premiações no futebol brasileiro hoje.

Curiosamente, ela seguir o caminho inverso do Campeonato Brasileiro dos anos 1970 e 1980, pois iniciou com apenas 32 equipes e hoje já disputada por 92 equipes (provenientes de todos os estados e Distrito Federal), sendo que as oito melhores do Campeonato Brasileiro entram automaticamente nas oitavas de finais.

A seguir, falaremos sobre cinco dicas rápidas para apostar nesta competição.

Confira as apostas futuras

As apostas de longo prazo podem ser uma boa ideia ao analisar o futebol brasileiro e o calendário dos favoritos como um todo. Equipes que disputam três competições ao mesmo tempo (Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana) podem ter uma grande dificuldade de remanejar o elenco devido ao desgaste e sofrer contra equipes tecnicamente inferiores, mas que decidem focar suas energias na Copa do Brasil.

Por isso, apostas futuras em equipes cujo foco está Copa do Brasil, assim como equipes com elenco vasto e qualificado são bons candidatos a título ou pelo menos a chegar na fase final. Outra aposta futura que pode ser interessante é em que será o artilheiro da Copa do Brasil.

Considere fazer apostas nos azarões

Apesar de raramente uma zebra vencer a Copa do Brasil, elas costumam ocorrer ao longo da competição. Por isso, uma das melhores dicas da Copa do Brasil é estudar equipes desconhecidas, pois tendem a ter cotações muito elevadas, sendo que não é incomum surpreenderem os favoritos, pelo menos em seus jogos como mandantes.

Não se apegue muito a resultados em outras competições

É incrível como a rotação das equipes pode variar entre uma competição e outra. Muitas vezes uma equipe que está lutando na parte de baixo da tabela no Brasileiro pode estar vivendo uma boa fase na Copa do Brasil e vice-versa. Por isso, não se deixe ser muito influenciado por resultados de outras competições.

Confira o elenco e desfalques das equipes

Devido ao fato do calendário do futebol brasileiro ser muito atribulado, as equipes necessariamente precisam definir prioridades entre as competições, poupando jogadores quando necessário, sem falar nas lesões que pode ocorrer a qualquer momento. Por isso, antes de apostar, mensure os desfalques de cada equipe, assim como as peças de reposição.

Aposte em gols ao vivo

As equipes que jogam fora de casa tendem a tentar segurar o resultado para definir em casa, o que tende a produzir jogos “under”. Entretanto, um único gol pode desencadear uma grande mudança de comportamento das equipes, o que proporciona boas oportunidades para apostas ao vivo em gols.