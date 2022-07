MTV anuncia novas atrações musicais do 'MTV Miaw 2022'

25/07/2022 | 18:02



A MTV anunciou novos nomes das apresentações musicais que vão fazer parte da transmissão da quinta edição do MTV Miaw 2022. Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Skank, Zakes Bantwini e MC Pedrinho farão performances na premiação que reverencia e celebra os ícones da geração atual. Além disso, o evento terá algumas surpresas, como uma homenagem a Elza Soares e um agito direto do Pink Carpet com uma performance de FHC & VHOOR.

O MTV Miaw 2022 já tem data certa para ocorrer: 26 de julho, no Vibra Hall, em São Paulo. Sob o comando de Camila Queiroz e Xamã, a premiação vai ao ar na próxima quinta-feira, 28, a partir das 21h, com transmissão simultânea na MTV Brasil, na Pluto TV (através dos canais MTV MIAW Pluto TV - canal 914 e MTV Pluto TV - canal 156) e TikTok.

Já o Pink Carpet, pela primeira vez, será transmitido com exclusividade - ao vivo e gratuitamente - na próxima terça-feira, 26, às 19h, na Pluto TV (através dos canais MTV MIAW Pluto TV - canal 914 e MTV Pluto TV - canal 156).

Ingrid Ohara, Gabb e Spartakus vão comandar o badalado tapete rosa da quinta edição da premiação que reverencia e celebra os ícones da geração atual.

Outros nomes já confirmados para apresentações musicais na premiação são Ludmilla, Jão, Matuê, Teto, Wiu e Xamã.

Sobre o MTV Miaw 2022

A quinta edição da premiação no Brasil conta com 35 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone Miaw, que neste ano reúne indicados como Anitta, Casimiro, Gkay, Gloria Groove, Linn da Quebrada, Mano Brown, Pabllo Vittar e Paulo André.

Como acontece todos os anos, o MTV Miaw reconhece e celebra pessoas que impactam a sociedade positivamente. Para a quinta edição da premiação, Padre Júlio Lancelotti receberá o troféu Transforma Direitos Humanos; Pequena Lo, o troféu Transforma Orgulho PCD; enquanto Alice Pataxó receberá o Transforma Meio Ambiente.

Neste ano, o tradicional Gato Branco dessa categoria serviu de tela para Crica Monteiro, grafiteira, ilustradora e criadora, responsável pela customização dos troféus.

Volta da plateia

Após dois anos sem presença de público, a premiação vai ocorrer com o retorno da plateia presencial. Uma das grandes novidades do MTV Miaw 2022 é a integração com a Pluto TV, serviço gratuito de streaming de TV, e TikTok, que terão conteúdos exclusivos e vão intensificar a celebração multiplataforma.