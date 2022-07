Tom Morello é derrubado do palco em show do Rage Against The Machine

25/07/2022 | 18:01



Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine, foi derrubado acidentalmente do palco em que se apresentava com a banda no sábado, 23. O show acontecia em Toronto, no Canadá, quando um fã correu pela escada lateral e invadiu o palco durante a performance da música Killing In The Name. Um segurança tentou deter o invasor, mas acabou derrubando Tom Morello.

O fã conseguiu se esquivar do primeiro segurança, mas é possível ver no vídeo abaixo que ele é abordado por outros membros da equipe ao tentar pular a grade e retornar para o meio do público.

Depois de alguns segundos da queda, Zack de la Rocha parou a apresentação e gritou ao microfone para a banda pausar a música: "Segura, segura". Em seguida, Morello consegue se levantar do vão que caiu entre o palco e as caixas de som e, ao retornar, é aplaudido pela plateia.

La Rocha, que fez sua apresentação sentado por causa de uma lesão na perna, mandou um recado ao público: "Nós somos legais, nós amamos vocês? mas não façam isso."