Ponte Preta quer usar semana livre para recuperar lesionados para jogo de sábado

25/07/2022 | 17:31



O técnico Hélio dos Anjos pode ter até cinco novas opções para escalar a Ponte Preta no jogo do próximo sábado, contra o Operário, às 19 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

A semana livre foi comemorada pela comissão técnica da Ponte Preta, que espera recuperar os jogadores lesionados. O lateral-direito Norberto, o atacante Danilo Gomes e o artilheiro Lucca desfalcaram o time nas últimas duas partidas - contra Náutico e Grêmio.

Além deles, Hélio dos Anjos pode promover as estreias de dois reforços. Elvis não foi relacionado contra Náutico e Grêmio para se recondicionar fisicamente. Já Cássio Gabriel ainda não teve sua documentação regularizada.

Por outro lado, o treinador sabe que não vai poder contar com o zagueiro Douglas Mendes, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre (RS), no último sábado, e cumpre suspensão automática.

Fora de campo, a diretoria ponte-pretana espera fechar a contratação do experiente Everton, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Cuiabá. Faltam pequenos detalhes para que o martelo seja batido.

Na 15ª colocação, com 22 pontos, a Ponte Preta tem dois a mais que o Operário, primeiro fora da zona de rebaixamento e adversário do próximo sábado. A expectativa é de que o Moisés Lucarelli receba mais de 10 mil pessoas depois da diretoria manter a promoção no preço dos ingressos.