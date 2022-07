Exame detecta edema na coxa e Patrick vira dúvida no São Paulo contra América-MG

25/07/2022 | 17:10



O técnico Rogério Ceni vem se desdobrando para montar o time titular do São Paulo nos últimos jogos por causa dos inúmeros desfalques. E pode ganhar mais uma ausência de peso. O meia Patrick está com um edema na coxa esquerda e passará por avaliação diária para ver se terá condições de enfrenta o América-MG, quinta-feira, na ida das quartas da Copa do Brasil, no Morumbi.

Patrick cresceu muito de rendimento nos últimos jogos do São Paulo, sendo decisivo com gols importantes, como o do triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras na ida das oitavas da Copa do Brasil. Sábado, antes de ser substituído acusando dores, colocou o time em vantagem sobre o Goiás, por 3 a 2 - levaria o empate nos acréscimos, no Morumbi.

Nesta segunda-feira, ao mesmo tempo em que recebeu a ótima notícia da aquisição em definitivo do artilheiro Calleri, o técnico Rogério Ceni foi informado que Patrick não deixou o jogo apenas com dores e agora terá de armar o time já pensando em um substituto caso não tenha tempo hábil para uma recuperação.

"O meio-campista Patrick passou por exame de imagem que detectou um edema na região posterior da coxa esquerda. O jogador está em tratamento e será avaliado diariamente pelo departamento médico", informou o São Paulo, sem estipular tempo de recuperação, algo comum no clube.

No começo do ano, assim que chegou, Patrick também passou por problema semelhante. Após duas partidas no Campeonato Paulista, sentiu dores no posterior da coxa direita em um treino e ficou fora por um bom tempo. Por outro lado, Léo e Miranda devem reforçar a defesa. Ambos trabalharam normalmente nesta segunda-feira, recuperados de problemas musculares.