Juliano Cazarré se emociona ao falar da filha recém-nascida: Que ela venha nos ensinar a amar mais ainda

25/07/2022 | 16:11



Nesta segunda, dia 25, Juliano Cazarré participou do programa Mais Você. Durante o bate-papo, o ator comentou sobre a sua filha recém-nascida, a pequena Maria Guilhermina.

Como você já viu, ela precisou passar por uma cirurgia para tratar uma cardiopatia congênita rara. Essa enfermidade atrapalha o fluxo sanguíneo e provoca insuficiência cardíaca. Ao falar sobre a condição da filha, Juliano ficou muito emocionado:

- Ela chegou com muito amor. Operou com duas horas de vida, ela nasceu com o coração aumentado. Que ela venha nos ensinar a amar mais ainda.

Ele ainda deu alguns detalhes sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina:

- Ela saiu da UTI e já pode mamar. Quando ela mama, a saturação de oxigênio sobe e os médicos não acreditam porque paciente assim é um esforço mamar.

Além disso, o astro de Pantanal falou sobre sua relação com a religião. Segundo ele, o amor pelo próximo aumenta quando passamos a amar Deus:

- Quando você entende que tem algo maior que te ama, te entende, as coisas aqui na Terra começam a entrar no lugar.

Juliano também foi presenteado com uma imagem de São José com o menino Jesus durante o programa.