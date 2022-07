Príncipe Harry e Meghan Markle têm casa invadida mais uma vez, diz jornal

25/07/2022 | 16:11



Príncipe Harry e Meghan Markle tiveram que chamar novamente a polícia para lidar com um invasor em sua casa em Montecito, Califórnia, nos Estados Unidos. O casal chamou as autoridades duas vezes em um intervalo de 12 dias. De acordo com o jornal The Sun, a primeira ocorrência aconteceu em 19 de maio deste ano e o segunda no dia 31 do mesmo mês.

Os incidentes aconteceram enquanto a família estava viajando para participar das celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. Segundo os registros da polícia de Santa Barbara , as duas invasões foram classificadas como crime de invasão de propriedade e contra a propriedade. O casal mora nesta residência desde junho de 2020, e nos últimos 14 meses já chamou as autoridades para prestar queixas de seis invasões.

Preparativos para o livro

Os Sussex estão bastante envolvidos com notícias sobre livros que contam sua vida. De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira, dia 25, pelo jornal Daily Mail, o manuscrito das memórias do Príncipe Harry foi finalizado e os editores querem lançar a obra até o natal. Uma fonte contou ao The Sun que o livro já foi adiado uma vez, mas garante que a editora Penguin Random House quer disponibilizá-lo a tempo das festas de final de ano:

- O manuscrito foi finalizado e passou por todos os processos legais. A data de publicação foi adiada uma vez, mas está a caminho do final do ano.

Em meio à tantas questões, Harry e Meghan fizeram uma doação em nome de seus filhos, Archie e Lilibet, de cinco mil dólares para a Aliança das Mães, organização fundada por Kelly McKee Zajfen. A família Zajfen perdeu o pequeno George de apenas nove anos de idade.