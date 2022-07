Jão é perseguido enquanto voltava para casa após show no interior de São Paulo

25/07/2022 | 16:10



Na madrugada desta segunda-feira, dia 25, Jão foi aos Stories do Instagram para desabafar com os seguidores. Ele contou que, quando estava voltando de um show em Jundiaí, interior de São Paulo, percebeu que estava sendo seguido por outro veículo. Segundo ele, era possível ver flashes que vinham de dentro do carro. O artista também revelou que para conseguirem despistar os seguidores, ele e sua equipe tiveram que fazer diversas ações perigosas.

- Queria falar uma coisa estranha e séria com vocês. Na metade do caminho, notamos que havia um outro carro há muito tempo próximo do nosso. Seguindo a gente. Estava bem grudado. No começo, achei que não fosse nada. Não sei quem estava lá, qual era a intenção de quem estava ali. De vez em quando a gente via flash de celular de dentro do carro. A gente fingiu que ia encostar o carro para tirar a dúvida e eles pararam na nossa traseira. A gente correu muito e tentamos achar um desvio para chegar em casa. Começou a ficar perigoso, porque subimos meio-fio, atravessamos sinal... Isso durou uma meia hora. Eles achavam a gente o tempo inteiro. Estava com medo de sofrer um acidente.

Por fim, após contar tudo que aconteceu, Jão pediu para que os fãs não façam mais isso. Ele deixou bem claro que foi um momento muito perigoso para ambos, e que isso não deve acontecer.

- Eu nem deveria estar pedindo isso, porque é uma coisa óbvia. Não façam isso, por favor. Foi perigoso para mim, para a minha equipe, para meus amigos. Para vocês do outro carro. Fora que chegamos muito tempo do que a gente deveria ter chegado em casa. Depois de uma semana inteira de trabalho. Não façam isso.