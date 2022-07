Jason Momoa se envolve em acidente com motoqueiro na Califórnia

25/07/2022 | 15:11



No último final de semana, o ator Jason Momoa se envolveu em um acidente em uma estrada da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o portal TMZ, o astro de Aquaman estava dirigindo o seu carro, um Oldsmobile 442, na Old Topanga Canyon Road, região próxima de Calabasas.

Segundo o portal, Momoa bateu de frente com um motoqueiro que estava pilotando no sentido contrário da estrada e atravessou a pista em uma curva. A moto do homem ficou parcialmente destruída, enquanto o carro do artista apareceu um pouco amassado.

O TMZ ainda conseguiu acesso à imagens de um homem que passou de bicicleta na hora do acidente, onde é possível ver Jason andando no acostamento falando ao telefone, enquanto dois caminhões do corpo de bombeiros estão no local.

Felizmente, tanto o motociclista quanto Momoa não tiveram ferimentos graves.