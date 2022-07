Maíra Cardi anuncia retorno às redes sociais: Voltei para dividir com vocês coisas importantes

25/07/2022 | 15:11



Maíra Cardi anunciou seu retorno às redes sociais com um vídeo de 12 minutos nesta segunda-feira, dia 25. Após ficar afastada da internet por dois meses, a ex-BBB contou seus motivos para ficar longe por esse tempo. O principal para Cardi foi ficar mais próxima de sua filha Sophia, que segundo a coach passou por episódios de ansiedade:

- Fiquei apavorada. Ela não estava dando conta das informações, dos sentimentos, do que estava acontecendo na vida dela. A Sophia sofreu muito durante o BBB, eu não compartilhei com vocês, ela olhava o celular e queria falar com o pai. Obviamente, começou a sofrer. Eram episódios esporádicos, bem peculiares. Fiquei atenta. Quis ficar 100% com minha filha, entender o que estava acontecendo, estudar. Meus filhos são a minha vida. Parei esse tempo para dedicar a felicidade da minha filha. Ela está super feliz, super bem, são pontinhos de demonstração que não está legal.

No anúncio de sua volta, Maíra compartilhou com seus fãs que repensou sobre o que irá expor nas redes:

- Voltei e antes tarde do que nunca. Pensei em nunca mais voltar? Pensei, e como. Mas voltei para dividir com vocês coisas importantes, coisas que modifiquem a vida da gente, acho que é esse o papel do influenciador. Coisas que possam modificar a nossa vida para o bem. Dessa vez, pela primeira vez na vida, não vou compartilhar tudo com vocês. A partir de agora vou contar o que acho importante que pode transformar a vida de vocês. Volto, mas volto cheia de segredos

A esposa de Arthur Aguiar finalizou sua declaração dizendo que durante o período em que seu marido esteve no reality show, ela passou por muitas situações ao mesmo tempo. Com tantas coisas acontecendo, Maíra conta que adoeceu e mudou sua relação com a internet.

Agora a influencer afirma que postará sobre questões mais profundas.