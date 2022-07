Jennifer Lopez lança creme para bumbum: Beleza não tem data de validade

25/07/2022 | 15:11



Não há dúvidas: Jennifer Lopez está com tudo! Aos 53 anos de idade, a atriz e cantora, nascida no dia 24 de julho de 1969, lançou um creme para bumbum. Conhecida por ter um baita corpão, JLo exibiu as belas curvas no ensaio de lançamento do produto e contou à People:

Lembro-me da minha mãe desejando que houvesse alguma fórmula mágica que simplesmente fizesse desaparecer [a celulite]. E a verdade é que sabemos que isso não existe.

E continuou:

Beleza não tem data de validade. Trabalho num negócio em que a juventude é glorificada e as pessoas tentam descartar, especialmente as mulheres, em um determinado momento. É tipo: Oh, acabou; sem outros filmes para você. Nós não queremos mais sua música. Acredito que você pode ser e se sentir incrível e sexy em qualquer idade. Eu realmente não gosto da frase: você está bem para os 40, ou você está bem para os 30, 'você está bem para os 50. Que tal apenas: você está bonita?.

A cantora ainda entregou que o maridão, Ben Affleck, não economiza elogios:

Ele fala: Eu gosto de você quando você não está usando nada. Sem cabelo [arrumado], sem maquiagem; apenas você em sua própria pele. Ele realmente aprecia isso. E isso me faz sentir muito confiante e bonita