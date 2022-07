Grande ABC: empresa anuncia 40 vagas em TI para moradores da região

Da Redação

Do 33Giga



25/07/2022



Ter acesso a boas oportunidades é o que todo profissional em busca de colocação procura. Alinhados a esse propósito, a ALFA Sistemas abre 40 vagas destinadas aos profissionais que queiram fazer parte do time. As vagas são exclusivas para os moradores do Grande ABC.

Localizada em São Caetano do Sul, a ALFA presta serviços com foco na implementação e suporte do ERP SAP Business One, sistema de gestão empresarial para empresas em crescimento. E, se tratando do Grande ABC, a empresa vem intensificando suas ações de investimentos, como a Academia ALFA, que forma consultores SAP de modo gratuito.

Agora, a empresa está promovendo a abertura de novos postos de trabalho para os cargos:

vendedor interno,

gerente de projetos SAP,

consultor de SAP Business One PL/SR ou suporte PL,

consultor Protheus Generalista SR,

desenvolvedor ADVPL PL/SR,

consultor Protheus EIC,

consultor WMS e P.O.

Para se candidatar à ALFA Sistemas, é necessário:

ter formação e experiência de cinco anos ou mais na área de gestão,

habilidades de comunicação verbal e escrita,

boa desenvoltura em reuniões e integrações,

ter boa organização e gerenciamento de tempo,

ser proativo,

comunicativo

e ter facilidade no trabalho em equipe.

A ALFA Sistemas oferece:

a remuneração salarial fixa de acordo com o mercado,

reembolso de despesas de visitas à clientes

e bônus de acordo com o cumprimento de metas.

Os selecionados contarão com os seguintes benefícios:

como day off no dia do aniversário,

participação no programa de capacitação,

parceria com desconto para cursos de graduação e idiomas,

trabalho no modelo home office

e, acompanhamento das atividades desenvolvidas, com feedbacks frequentes para o melhor desenvolvimento do profissional.

Os interessados devem enviar o currículo para rh@alfaerp.com.br com o título da vaga no assunto do e-mail. Para mais informações, acesse: https://alfaerp.com.br/trabalhe-conosco.