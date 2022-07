Laura Pigossi supera Gracheva no simples e avança também nas duplas em Varsóvia

25/07/2022 | 14:40



A tenista Laura Pigossi brilhou em quadras polonesas nesta segunda-feira competindo pelo WTA 250 de Varsóvia e avançou tanto na disputa de simples quanto nas duplas. Antes das partidas, foi alçada oficialmente ao 113º posto do ranking mundial de simples, a melhor colocação de sua carreira. Com os novos triunfos, aumenta a expectativa de aparecer pela primeira vez no top 100 nas próximas atualizações.

Pela primeira rodada da competição, a brasileira quebrou o favoritismo da russa Varvara Gracheva e venceu a partida por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 e 6/4 em duas horas de partida. Com maior volume de jogo e golpes variados, ela não deu chance de reação para a adversária durante o confronto. A adversária da próxima rodada já está definida: é a argentina Nadia Podoroska que aplicou um duplo 6/1 sobre a romena Alexandra Cadantu-Ignatik.

Laura Pigossi também passou de fase na categoria duplas. Ao lado da venezuelana Andrea Gamiz, a brasileira venceu a dupla da Polônia, formada por Anna Hertel e Martyna Kubka por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2.

Já o torneio de Kitzbuhel, na Áustria, marcou a despedida de tenistas brasileiros no masculino. Daniel Dutra Silva enfrentou o austríaco Filip Misolic, não resistiu ao melhor estilo de jogo do anfitrião, e acabou derrotado por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6(6)/7(8).

Após um primeiro set ruim, Daniel se recuperou na parcial final, levou a disputa para o tie-break, mas acabou cedendo a vitória também no segundo set.

O dia também não foi bom para outro brasileiro. Thiago Monteiro fez um confronto bastante equilibrado com Jiri Lehecka, da República Tcheca, mas perdeu a partida por 2 sets a 0 com parciais de 7(8)/6(6) e 6/4.