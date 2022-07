Atriz de Pantera Negra se emociona ao falar de Chadwick Boseman e trailer de Sandman é divulgado na Comic Con 2022

25/07/2022 | 14:11



Wakanda forever! Mas já acabou, produção? Logo depois de bombardear o universo geek com novidades por quatro dias, a Comic Con San Diego 2022 chegou ao fim no último domingo, dia 24. Um dos painéis mais aguardados foi comandado pela Netflix que trouxe a prévia da série Sandman, recheada de cenas das HQs de Neil Gaiman. Misturando drama, ficção contemporânea e lendas místicas, a trama estreia dia 5 de agosto e destaca o personagem Sonho, além do vilão Coríntio, que se torna um serial killer.

Outra produção que mexeu com o coração dos fãs foi Pantera Negra. Durante o painel da Marvel, que aconteceu no sábado, dia 23, Danai Gurira se emocionou ao falar do saudoso Chadwick Boseman. O ator entrou no universo de super-heróis em 2016 e ficou conhecido pelo personagem T'Chala, rei de Wakanda, mas morreu em 2020 após uma longa batalha contra o câncer de cólon. Em entrevista à Variety, Gurira, a intérprete de Okoye, disparou:

Nós não sabíamos como e quando seríamos impactados [pela morte de Boseman]. Isso batia de diferentes formas, em diferentes momentos. Às vezes só de irmos para a locação, ouvindo o Ryan [Coogler, diretor do filme], assistindo. Foram vários momentos sendo lembrados do que aconteceu. Houve um dia muito difícil no set? Você nunca sabia quando seria um dia especialmente difícil. Eles foram maravilhosos, a nossa nova família, e eles compreenderam que estavam em um ambiente de luto. Eles nos mantiveram firmes. Temos uma ótima família nova.

O primeiro teaser de Pantera Negra 2 foi revelado durante o evento - e claro, honrou o eterno Boseman. A data de lançamento está prevista para 10 de novembro.

O inverno está chegando! Pegaram a referência? Sim, vamos falar de Game of Thrones, ou melhor, sobre o spin-off da franquia. O trailer estendido de A Casa do Dragão foi divulgado mostrando a treta que vai rolar quando Rhaenyra Targaryen se torna uma forte candidata para ocupar o polêmico Trono de Ferro. A produção chega na HBO Max em 21 de agosto.

Mayans M.C. também teve o seu momento de destaque. O motivo? A série derivada do universo de Sons of Anarchy foi renovada para a quinta temporada e seguirá mostrando a jornada turbulenta de EZ Reyes, vivido por J.D. Pardo.

Alerta de pânico! Muito além das divulgações de séries e filmes, os atores também roubaram a cena nos corredores da convenção. Jack Quaid, astro de The Boys, por exemplo, aproveitou para pregar peças nos fãs e se fantasiou de Ghostface. No quinto filme da franquia, lançado neste ano, o ator viveu o personagem Rich Kirsch.

Pude passear um pouco pela San Diego Comic Con. Bons tempos, escreveu na legenda.