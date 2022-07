Tom Morello, guitarrista do Rage Against The Machine, é derrubado de palco durante show

25/07/2022 | 14:11



No último fim de semana, Tom Morello, guitarrista do Rage Against The Machine, foi derrubado do palco acidentalmente por seu segurança. A confusão aconteceu durante o show da banda em Toronto, no Canadá.

Durante a música Killing In The Name, um fã invadiu o palco e saiu correndo em direção ao artista. Porém, ao correr para tentar pegar o invasor, que conseguiu se esquivar, o segurança não conseguiu desviar do guitarrista e os dois caíram do palco.

Ao perceber a movimentação, o vocalista, Zack de la Rocha, parou o show e gritou:

- Segura, segura.

Felizmente, Tom voltou ao palco pouco depois e foi aplaudido pela plateia, que estava preocupada com o estado do artista.

Apesar de não ter se ferido gravemente, a situação incomodou o vocalista, que desabafou com o público presente no show:

- Nós somos legais, nós amamos vocês? mas não façam isso.