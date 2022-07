Participante do reality Largados e Pelados é encontrada morta aos 35 anos de idade

25/07/2022 | 14:11



Melanie Rauscher, participante do reality show Largados e Pelados, do Discovery Chanel, foi encontrada morta no quarto de hospedes de uma residência na cidade de Prescott, localizada no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Ela tinha 35 anos de idade.

Segundo informações do site TMZ, as autoridades ainda estão investigando as circustâncias da morte, mas, a príncipio não foram encontrados nota de suicídio ou apetrechos para consumo de drogas.

Melanie cuidava dos cachorros dos proprietários casa, por isso estava no local. Inclusive, foram eles que encontraram a moça no quarto de hospedes já sem vida. Ao seu lado, tinha duas latas de ar comprimidos, não ficou claro se ela consumiu o conteúdo.

A causa da morte será constatada pela perícia do condado de Yavapai.