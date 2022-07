Mauricio Mattar revela que Guilherme de Pádua vivia assediando homens e pedia para ver o seu pênis

25/07/2022 | 14:10



Revelações! A série Pacto Brutal, que aborda a morte da atriz Daniella Perez, foi lançada no último dia 21 de julho e, desde então, segue dando o que falar. Em um dos episódios, José Muiños Piñeiro Filho, promotor do caso na produção, revelou que Guilherme de Paduá se ofereceu para mostrar o pênis aos policiais para provar sua inocência.

Além desse caso, Guilherme também já pediu para ver as partes íntimas de um famoso ator e cantor, Maurício Mattar. O artista falou sobre o assunto durante uma entrevista:

Sempre que eu ia trocar de roupa, o Guilherme colava em mim, ficava olhando de banda e até mesmo pedia para eu mostrar meu pênis, contou ele. O episódio em questão acontecia nos bastidores do espetáculo Blue Jeans. As informações são da IstoÉ.

Mattar também falou mais detalhes do jeito de Guilherme:

Lembro que na época do Blue Jeans ele vivia assediando homens, como se fosse doença, compulsivamente. Era muito desagradável. Ele contou que transava com homens desde que chegou ao Rio de Janeiro, onde acontecia a apresentação da peça. Pelo visto era bi. Ele dizia que para subir na vida transaria com quem fosse preciso.

Vale pontuar que Daniella foi assassinada por Guilherme e sua então mulher à época, Paula Thomaz, no dia 28 de dezembro de 1992.