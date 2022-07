MC Cabelinho desmaia ao pular na plateia em show: -Vivi cenas de terror ali

25/07/2022 | 14:10



No último domingo, dia 24, MC Cabelinho passou por uma situação complicada envolvendo seu bem estar. Ao pular na plateia durante seu show na The Choice, casa de eventos localizada em Pinheiros, São Paulo, o cantor passou mal e chegou a desmaiar. O funkeiro usou os Stories em seu perfil do Instagram no último domingo para se manifestar após o acontecimento. Na declaração, o dono do hit X1 explicou o que passou:

- Só para falar que eu estou bem. Mano, vocês não sabem o que aconteceu. Eu estava fazendo o meu show na The Choice, eu inventei de pular no público como geral faz, como já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade, mano. Eu comuniquei meus seguranças. Falei ó, vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público. Mano... quando eu pulei, mano, esquece. Veio uma multidão de crianças em cima de mim. Quando eu menos esperei, já tinha criança debaixo de mim. Uma multidão ali, eu não estava conseguindo subir de jeito nenhum. E tinha criança debaixo de mim pedindo socorro.

Continuando seu relato, Cabelinho aproveitou para se desculpar com seu fãs pela atitude tomada durante a apresentação:

- Eu estava tentando ajudar, mas estava precisando de ajuda também. E quem não sabia estava pulando em cima de nós, cantando junto. Mano, vivi cenas de terror ali. Com todo respeito, fiquei com falta de ar, tá ligado? Desmaiei, tá ligado? Cheguei no camarim já zonzo com a equipe de bombeiro lá me ajudando. Peço desculpa, porque na hora do show é f**a. O público estava lindo, a gente fica empolgado. Os seguranças vieram rápido para me ajudar ali. O bagulho é sério.

O cantor garantiu que está tudo bem agora e postou imagens do momento. Nos vídeos divulgados pelo MC em seus Stories é possível ver a multidão se aglomerando ao seu redor e os seguranças tendo dificuldades para retirá-lo do meio do público.