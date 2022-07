BMW X1 Outdoor: conheça a edição especial limitada do SAV Premium

Da Redação

Do 33Giga



25/07/2022 | 13:55



Produzido na fábrica do BMW Group em Araquari, o BMW X1 acaba de ganhar uma edição especial. Chamada de BMW X1 Outdoor, a edição é limitada a 192 unidades e custa R$ 330.950.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A BMW X1 Outdoor está mais atrativa visualmente, graças aos diversos acessórios BMW instalados no modelo. Dentre os destaques estão as capas de retrovisor em fibra de carbono e o suporte de bicicleta mais o rack de teto, para os fãs de ciclismo.

Crédito das fotos: Divulgação / BMW Crédito das fotos: Divulgação / BMW × × × ×

Produzida com base na versão X1 sDrive20i X-Line Plus, a edição limitada BMW X1 Outdoor se diferencia, além das capas de retrovisor M Performance em fibra de carbono e o suporte de bicicleta mais o rack de teto, pelo conjunto de tapetes de borracha no interior e do tapete de borracha para o porta-malas.

As 192 unidades da BMW X1 Outdoor também serão contempladas com o BMW Service Inclusive Plus – pelo período de 03 anos ou 40.000km (o que ocorrer primeiro).

O BMW Service Inclusive Plus (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos. O BMW Service Inclusive Plus, inclui todas as manutenções do plano standard, além das trocas necessárias devido ao desgaste dos componentes. As Peças Originais BMW, incluindo óleo, também estão incluídas.

Dentre os equipamentos de série do BMW X1 Outdoor estão itens como faróis com tecnologia LED, Parking Assistant com câmeras de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, ar-condicionado automático digital, bancos esportivos do motorista e passageiro com ajustes elétricos, pacote de luzes internas – LEDs internos iluminando todo o veículo podendo variar a intensidade da luz e escolher dentre 6 opções diferentes de cores (branco, laranja, bronze, lilás, verde e azul), Head-up Display e o BMW ConnectedDrive.

Debaixo do capô, o BMW X1 Outdoor usa um motor 2.0l TwinPower Turbo, flex. Esse propulsor rende 192cv de potência (a 5.000rpm) e 280Nm de torque (a 1.250rpm). O câmbio é automático Steptronic de oito marchas, com aletas posicionadas atrás do volante para trocas de marcha (paddle-shift). Com esse conjunto, o BMW X1 vai de 0 a 100km/h em apenas 7,7 segundos e tem velocidade máxima de 225km/h.

No quesito segurança, o BMW X1 vem equipado com freios a disco com ABS, sendo os dianteiros duplos ventilados, controles de estabilidade e tração, além de seis airbags — duplos frontais, laterais dianteiros, de cortina dianteiros e traseiros, e estepe de emergência.

Além do pacote de equipamentos, o novo BMW X1 Outdoor vem com a assistente pessoal da Amazon, a Alexa. Oferecendo experiências interativas por comandos de voz, incluindo acesso a mais de mil skills, que funcionam como aplicativos, com informações, jogos, podcasts, entre outros. As skills estão à disposição dos usuários na condução em viagens e no dia a dia.

Além dessa possibilidade, o BMW X1 também possui uma série de diferenciais tecnológicos, entre eles o BMW ConnectedDrive, assistente que fornece uma série de serviços ao motorista e ao passageiro e permite usufruir de itens como:

Chamada de Emergência Inteligente,

BMW Teleservices,

serviços ConnectedDrive (BMW Online, englobando portal de notícias, clima e aplicativos),

preparação para Apple CarPlay,

serviços remotos com utilização das funcionalidades por meio do aplicativo My BMW

canal digital de relacionamento entre cliente, BMW e rede de concessionários, que oferece uma série de facilidades, bem como uma experiência totalmente interativa

informações de trânsito em tempo real,

serviços de concierge,

e serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e sete dias por semana.

BMW também na hora do pedal

Esportiva, estilosa e rápida, a bicicleta BMW M Bike oferece a maneira mais excitante de pedalar. Equipada com rodas de 28 polegadas, aplicações na parte dianteira em carbono, freio a disco na dianteira e na traseira e pesando apenas 12,5 quilos, essa bicicleta é para quem não abre mão do Puro Prazer de Dirigir nem mesmo na hora de pedalar.

Apesar de não estar incluída no pacote da BMW X1 Outdoor, a BMW M Bike pode ser adquirida nas concessionárias da marca e tem preço sugerido de R$ 16.042.