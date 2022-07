Obituário - 26 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Josina de Oliveira Santi, 100. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Margarida Nascimento da Silva, 88. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Mario da Silva, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 20, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jandyra dos Santos Rodrigues, 84. Natural de Lençóis Paulista. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Luiz dos Santos, 83. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Odair Martinho, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Odília de Souza, 79. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Lindinalva Batista da Silva, 78. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Martins Abad, 68. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Maria Teresa Franzini Fenício, 68. Natural de Tietê (São Paulo). Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Dia 20.

Sueli Farias Cavallaro de Paula, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moisés Alves Falcão, 55. Natural de Tapira (Paraná). Residia na Vila Ester, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias Menezes Sant’Anna, 54. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Motorista. Dia 20. Memorial Jardim Santo André. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Yaeko Hapakeyama, 98. Natural do Japão. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 20. Vale da Paz.

Francisca Vieira de Souza, 97. Natural de Sousa (Paraiba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério Primavera, em Guarulhos (São Paulo).

Yossef Bakhos Yossef Jomaa, 82. Natural do Líbano. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Maria Pereira Januário, 82. Natural de Caririaçu (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

José Trintim, 82. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Efigênia da Penha Lopes, 78. Natural de Teixeira (Minas Gerais). Residia no bairro Capelinha, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

José Inácio Parente da Câmara, 78. Natural de Porto Velho (Rondônia). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Zelita Dias Torralvo, 78. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

José Cláudio da Paz, 66. Natural de Dom Cavati (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Vale da Paz.

Mariano Gonçalves de Moura, 65. Natural de Santa Cruz do Piauí (Piauí). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Oscar Menezes Torres, 60. Natural do Crato (Ceará). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério Anjo da Guarda, no Crato (Ceará).

Marcos de Campos, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Bom Jesus de Campo Belo (Minas Gerais).

José Eleno Andrade, 54. Natural de Poço Redondo (Sergipe). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Ana Paula Aparecida Novais, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Tapete Novo, em São Paulo, Capital. Dia 20, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Janaína Duarte da Silva, 36. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Adeisvaldo Raimundo Nascimento, 40. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no Jardim Aeroporto, em Mogi das Cruzes (São Paulo). Dia 20. Cemitério Municipal de Mogi das Cruzes.



SÃO CAETANO

Aparecida Preciso Perini, 94. Natural de Jau (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Helena Maria Tostes, 88. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Claudio Domingos Pereira da Silva, 64. Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Juraci da Conceição Barros, 61. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.