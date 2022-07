Anitta segue internada após avaliação do seu quadro clínico; confira a nota

25/07/2022 | 13:11



Anitta continuará internada no Hospital Vila Nova Star, na cidade de São Paulo. Em um comunicado oficial do hospital foi informado que após a cantora passar por uma avaliação do seu quadro clínico nesta manhã de segunda-feira, dia 25, a equipe responsável por cuidar da poderosa optou por não dar alta, como estava programado.

O Hospital Vila Nova Star, da Rede D'or, informa que a artista Anitta seguirá internada na unidade, na zona sul da cidade de São Paulo. A decisão da equipe médica ocorreu após avaliação do quadro clínico da paciente nesta manhã, iniciou.

Em seguida, eles comentaram sobre a cirurgia para tratar a endometriose e informaram que Anitta irá passar por uma nova avaliação na terça-feira. dia 26:

A artista foi submetida na última quarta-feira (20/7) a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero). A cirurgia foi bem sucedida, sem intercorrências. A evolução do quadro clínico é considerada satisfatória. A paciente será submetida amanhã, terça-feira (26), a uma nova avaliação de sua equipe médica para a definição sobre a alta hospitalar.

Vale pontuar que no último domingo, dia 24, Anitta usou a sua conta no Twitter para falar sobre o pós operatório:

Que recuperação maldita, viu. Dói, senhor. Quem aqui já fez essa cirurgia pelo amor de Deus?