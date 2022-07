Dado Dolabella comemora aniversário ao lado de Wanessa Camargo em festa vegana

25/07/2022 | 13:11



Dado Dolabella comemorou a chegada dos 42 anos de idade na última semana ao lado de amigos e familiares em uma festa na sua casa em Goiás. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, o cantor Otávio Macciel, além de responsável pelo cardápio vegano da festa, ainda mostrou que Wanessa Camargo marcou presença no evento, ao publicar uma foto ao lado da cantora e do aniversariante, que não está mais disponível nas redes sociais.

Dado Dolabella, que é vegano desde 2015, serviu um buffet caprichado, livre de alimentos de origem animal, para os seus convidados. Entre as delícias servidas para a comemoração, Otávio Macciel preparou arroz basmati com especiarias indianas, moqueca de banana com palmito e lasanha de legumes com queijos produzidos na região, geleia de coco e abacaxi.

E não é só Dado que segue a dieta vegana. Segundo o colunista Lucas, Wanessa Camargo falou que está tentando seguir os passos do amado e que já começou a sentir mudanças tanto em seu corpo, quanto no estilo de vida.

Dado e Wanessa já se relacionaram entre os anos 2000 e 2004. Agora, a cantora diz para pessoas próximas que os dois estão mais maduros e cientes de que o relacionamento no passado não deu certo por atitudes de ambos os lados.