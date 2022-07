Barman da rodada: conheça aplicativos para fazer drinks

Bianca Bellucci

Do 33Giga



25/07/2022 | 11:55



A cerveja e o vinho costumam ser as bebidas mais cotadas para receber amigos e familiares em casa. No entanto, é possível sair do comum preparando uma série de coquetéis. Para isso, não é nem mesmo necessário se aventurar em um curso de barman. Basta recorrer ao celular. Conheça três opções gratuitas de aplicativos para fazer drinks.

1. Bartender Store

Aplicativo de uma loja especializada em utensílios para bar, localizada em São Paulo (SP). Além de permitir comprar os produtos via mobile, o programa traz uma série de drinks. É possível encontrar receitas de acordo com a bebida ou ocasião. Estão disponíveis desde clássicos, como Mojito e Caipirinha, até as delícias do momento, a exemplo de Moscow Mule e Negroni. Isso sem contar os coquetéis sem álcool. Está disponível para Android e iOS.

2. Wunderbar Coquetel

Entre as opções de aplicativos para fazer drinks está Wunderbar Coquetel, disponível para Android e iOS. Ele permite encontrar o melhor drink de acordo com a bebida que se tem em mãos, segundo suas preferências gustativas ou indo diretamente para a receita desejada. O maior diferencial, entretanto, é que os usuários podem compartilhar receitas autorais com a comunidade global da plataforma. O ponto negativo é que está em inglês.

3. AZ Drinks

Disponível apenas para celulares Android, é um aplicativo muito bem organizado. Isso porque o usuário pode navegar por categorias – que vão desde divisões por bebidas até listas específicas, como “Fáceis” ou “Jarrões”. É possível favoritar os drinks, ver a dificuldade de execução e acompanhar a nota que a comunidade dá para cada coquetel. Ainda permite que os usuários enviem suas próprias receitas.