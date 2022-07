Claro tv+ libera todas as temporadas de Game of Thrones

Da Redação, com assessoria

Em parceria com a HBO, a Claro liberará todas as temporadas de Game of Thrones para seus clientes. A cada fim de semana, uma temporada da série será liberada, fazendo o aquecimento para a estreia mundial de A Casa do Dragão, spin-off que será lançado em 21 de agosto. A ideia é que, na semana do dia 12 de agosto, as duas últimas temporadas estejam disponíveis.

Com 73 episódios divididos em oito temporadas, os conteúdos serão disponibilizados na sessão da HBO dentro da Claro tv+ toda sexta-feira, permanecendo até domingo, para que os clientes possam maratonar durante o fim de semana. Na próxima semana – 22 de julho – está liberada a quinta temporada.

Sucesso de vendas, a série é baseada na saga literária A Song of Ice and Fire, de George R. R. Martin, adaptada para as telas quando a HBO decidiu navegar a fundo pelo gênero e recriar toda a fantasia medieval. Retratando a história de diversos clãs e diferentes estruturas sociais de poder, a disputa em Game of Thrones é um jogo mortal pelo controle do grande trono de ferro e a consequente soberania de todos os Sete Reinos de Westeros.

Quem se interessar e quiser assistir às temporadas de Game of Thrones on demand, pode realizar a compra do pacote HBO diretamente pelo canal 250, dentro do hub da Claro tv+. O valor de R$ 27,90 por mês contempla oito canais, além de acesso incluso à HBO Max. Para clientes com pacotes de Claro tv+ BOX e 4K, é possível acessar o aplicativo da HBO Max direto pela Claro tv+. Basta clicar na opção “Entrar” e utilizar o login da Claro para validação – que pode ser configurado pelo site ou aplicativo Minha Claro Residencial (disponível para Android e iOS).