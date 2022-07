Em post para lá de engraçado, Carma Dalla Vecchia conta como conheceu o marido: Deve ter ficado com pena de mim e me pediu em casamento

25/07/2022 | 11:10



No último domingo, dia 24, o ator Carma Dalla Vecchia divertiu seus seguidores ao compartilhar um print do Twitter em seu Instagram, contando como conheceu o esposo, o dramaturgo João Emanuel Carneiro, com quem é casado há 14 anos.

Nos post, o ator, que atualmente interpreta Alfredo na novela Cara e Coragem, respondeu um fã que perguntou onde ele havia conhecido o marido:

Amigo, me fala, como foi que você conheceu o seu marido? Virei mais fã de vocês dois pela coragem de assumir a relação de vocês em um país tão homofóbico.

Descontraído, o ator deu uma resposta divertida para o internauta:

Eu fazia um espetáculo horroroso e ele foi ver. Deve ter ficado com pena de mim e me pediu em casamento

Ao compartilhar a história no Instagram, o ator ainda acrescentou na legenda:

Sempre digo. Sinceridade é tudo.

E parece que deu tudo certo desde o dia em que se conheceram. Além do relacionamento de longa data, os dois são pais de Pedro, de três anos de idade.