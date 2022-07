Familiares e amigos de fã que morreu em show de Luísa Sonza fazem protesto em Porto Alegre

25/07/2022 | 11:10



Amigos e familiares da médica veterinária Alice de Moraes se reuniram em um protesto no Parque da Redenção, em Porto Alegre, no último domingo, dia 24. Segundo informações do RBS TV, a mobilização contou com aproximadamente 40 pessoas que seguravam cartazes e pediam punição para as pessoas que podem estar relacionadas à morte da jovem. Os manifestantes avaliam que houve negligência durante o atendimento de Alice.

Para relembrar, Alice, de 27 anos de idade, passou mal durante um show de Luísa Sonza. Ela procurou atendimento na ambulância de prontidão do evento, mas acabou morrendo no local. Uma amiga e a irmã da veterinária também estavam no local e alegam que os médicos foram negligentes com o caso.

A amiga da vítima, Camila Rodrigues, contou ao Bom Dia Rio Grande que Alice passou mal logo no início do show e foi ao banheiro, antes de voltar para a companhia de suas acompanhantes, ela avisou através de uma mensagem de texto que iria até uma ambulância. A veterinária foi encontrada desacordada no veículo e acompanhada de uma enfermeira.

- Eu questionei para a enfermeira como ela tinha chegado ali e me mandado mensagem se estava desacordada, e a enfermeira relatou que ela própria escreveu a mensagem. Eles me falaram que encontraram ela desacordada no banheiro.

Mesmo com a jovem desacordada, a funcionária disse que ela não poderia receber medicação pois havia passado por uma cirurgia bariátrica e que ela devia ir para casa descansar. A polícia já está investigando o caso e o corpo de Alice passará por uma perícia que pode levar até 30 dias para ser concluída.

A Opinião Produtora, responsável pela realização do show, afirmou que todos os protocolos e exigências recomendados para eventos de grande porte foram seguidos, assim como a Transul, empresa responsável pela ambulância, que também declarou que seguiu todos os protocolos e o atendimento emergencial foi feito na paciente como possível no momento.