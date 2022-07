Vai esquiar pela primeira vez? Saiba por que você precisa de um instrutor

Redação

Bariloche, na Argentina, é um bom destino para quem quer esquiar pela primeira vez. Durante a estação mais fria do ano, a cidade é tomada pela neve e oferece circuitos com infraestruturas completas para a pratica de esportes de inverno.

“Cercada por lagos e com vistas maravilhosas, que poucas partes do mundo têm, Bariloche é o maior centro de esqui de América do Sul”, conta Alejandro Hostar, instrutor particular de esqui que atua no Cerro Catedral, uma das montanhas mais famosas da região.

“Existem pistas para todos os níveis. No último ano, também colocaram novos canhões para fabricar neve e adicionaram mais cadeirinhas e circuitos”, completa Alejandro.

Divulgação/Arquivo pessoal Alejandro Hostar, instrutor particular de esqui

Dicas para esquiar pela primeira vez

Quem vai esquiar pela primeira vez precisa levar alguns fatores em consideração. As dicas iniciais consistem em optar por um destino que ofereça pistas para iniciantes, contratar um instrutor para aprender os movimentos básicos e verificar as condições necessárias para praticar o esporte.

“Para esquiar em Bariloche, por exemplo, é preciso ter ou alugar roupas para neve, equipamento de esqui (botas, esquis e bastões) e comprar o ski pass para entrar nas pistas. Sempre fico disponível para ajudar os alunos em tudo que precisarem”, conta Alejandro.

O especialista dá algumas recomendações importantes para quem pretende esquiar pela primeira vez:

Comer bem, se hidratar e passar protetor solar antes da atividade física.

Usar apenas um par de meias no momento de colocar a bota de esqui.

Deixar a calça térmica para fora da bota de esqui.

Para verificar se a bota de esqui é do tamanho adequado, o ideal é esticar bem o tornozelo. Com isso, a ponta do dedão do pé deve tocar levemente a parte de dentro do calçado. Ao flexionar de novo o tornozelo, esse contato não deve existir.

Divulgação/Arquivo pessoal Alejandro Hostar, instrutor particular de esqui

Aulas de esqui para brasileiros

Contratar um instrutor é uma das melhores formas de evitar imprevistos durante a viagem. “Quando aprendemos a técnica corretamente, o esqui é um esporte divertido e seguro para fazer com amigos e família. Sem o auxílio de um profissional, a prática pode se tornar perigosa”, explica Alejandro.

Com credenciais e experiência para atuar de forma autônoma no Cerro Catedral, o instrutor desenvolve aulas personalizadas conforme as intenções e necessidades dos alunos. Para ele, esse tipo de auxílio é importante não apenas para os iniciantes, mas também para quem já pratica o esporte e quer aprimorar técnicas.

“Um instrutor atua em diversas frentes. Ele também é um guia, companheiro e até psicólogo em alguns momentos”, diz Alejandro. “É importante saber que sempre se pode contar com a ajuda desse profissional”, completa.

Divulgação/Arquivo pessoal Esquiar pela primeira vez pode ser muito divertido

Dicas para praticar esqui

Abaixo, Alejandro fala sobre sua carreira como instrutor de esqui e dá dicas tanto para quem quer esquiar pela primeira vez como para pessoas que já dominam o esporte.

Poderia falar um pouquinho sobre sua história como instrutor de esqui?

Comecei com 4 anos de idade. Com isso, o esporte virou paixão e nunca mais consegui parar. Quando era adolescente, me diverti fazendo competições de slalom e slalom gigante. Já aos 18 anos, fiz o curso de instrutor de esqui. Paralelamente, estudei engenharia mecânica e me formei, mas meu coração sempre falou que o meu destino estava na neve

Em quais lugares do mundo você já esquiou e deu aulas?

Tenho 23 temporadas de experiência como instrutor de esqui. Além do Bariloche, trabalhei em Vail e Park City (Estados Unidos), YongPyong (Coreia do Sul), Pas de la Casa (Andorra), Livigno (Itália) e outros destinos de Europa. De todas, os alpes italianos são as montanhas mais lindas que já tive o prazer de esquiar.

Divulgação/Arquivo pessoal Crianças, adultos e idosos podem se divertir esquiando

Sua trajetória como instrutor de esqui tem algumas situações inesperadas e curiosidades?

Sempre acontecem situações inesperadas. Uma vez, trabalhando na Coreia do Sul, tive que ensinar chineses que não falavam nenhuma palavra em inglês a esquiar. A aula virou uma mímica, mas, apesar de tudo, os cinco alunos aprenderam a frear e virar depois de duas horas.

Em outra ocasião, uma família brasileira, muito querida, veio esquiar como um pequeno de 2 anos de idade. Os avós e a bisavó, que tinha 78 anos, também quiseram aprender. Foi uma experiência muito gratificante.

Divulgação/Arquivo pessoal Experiência pode ser muito gratificante

Então qualquer pessoa pode esquiar, certo?

Sim. Não é necessário ter preparo físico ou ser esportista. Basta ter vontade. As pessoas podem começar a partir dos 2 anos, mas o mais recomendado é a partir dos 4 anos. Além disso, não existe idade máxima para esquiar. Há alguns anos, tínhamos aqui em Bariloche um instrutor de esqui de 90 anos. E ele ainda dava aulas!

Quem pretende se aventurar na neve precisa de equipamentos específicos?

Para esquiar é necessário ter roupa de neve, como calça e jaqueta impermeável, luvas e óculos. Protetor solar também é essencial, já que o sol é forte por causa da altura.

O equipamento específico de esqui é outro item obrigatório. Ele é composto por esquis, botas e bastões. Além disso, é preciso comprar o ski pass para ter acesso às pistas.

Esses itens podem ser alugados diretamente com o instrutor?

Sim. É possível alugar antes da aula. Eu sempre dou dicas sobre lugares bons para fazer isso nas estações e também consigo descontos para meus alunos.

Divulgação/Arquivo pessoal Técnica para frear em aula de esqui

Quanto as pessoas gastam para alugar roupas, acessórios e comprar o ski pass?

O aluguel das roupas de esqui custa US$ 14 em Bariloche, por exemplo. Já os esquis e botas saem por US$ 23. O ski pass, por sua vez, é vendido por US$ 45 para adultos na estação argentina.

Quanto custa, em média, uma aula de esqui?

As aulas custam US$ 50 por hora em Bariloche. Elas podem ter duas horas ou mais. Minha recomendação é optar pelo treino de três horas (meio dia).

Divulgação/Arquivo pessoal Bariloche fica coberta pela neve durante o inverno

Há opções particulares e em grupos?

Tem escolas de esqui que vendem aulas grupais para oito ou mais pessoas. Esse tipo de aula é mais econômico para o aluno, mas não compensa. Isso porque a qualidade do ensino é bem pior em comparação a uma aula particular.

Imagine participar de uma aula em grupo com um casal brasileiro em lua de mel, alguns adolescentes argentinos e uma criança de quatro anos acompanhada pela avó que só fala inglês. Agora, pense que esse grupo trilíngue só tem um instrutor à disposição. Essa experiência não será boa. É por isso que não faço aulas desse tipo, exceto de grupos fechados de amigos ou familiares que viajam juntos.

Na aula privada, o ensino é bem personalizado. Assim, é possível aprender mais em menos tempo, mantendo a motivação do aluno e observando um progresso maior.

Divulgação/Arquivo pessoal Pessoas de todas as idades podem esquiar

Quem já pratica o esporte também pode contratar aulas com um instrutor?

Sem dúvida. As aulas são recomendadas para quem já esquia, mas quer melhorar o estilo. A dica é entender que, para ter mais confiança, controle e desfrutar o esporte, devemos aprender e aperfeiçoar a técnica carving.

Quem pratica a atividade com os esquis planos não tem controle no gelo, na alta velocidade e nem nas pistas íngremes. Quando o esquiador consegue fazer a curva toda cortando com os cantos (facas) laterais, o esqui entra na neve e não derrapa. Isso traz mais segurança, principalmente quando a velocidade for elevada.

Como os interessados em contratar um instrutor de esqui podem entrar em contato com você?

Os interessados em esquiar pela primeira vez ou aprimorar técnicas podem entrar em contato comigo por meio do site skibariloche.com.ar. Também estou disponível no WhatsApp (+5492944638836), no Instagram (@ski_en_bariloche) e no Facebook (@skienbariloche).