Luta em defesa da mulher

25/07/2022 | 10:11



A excelente entrevista concedida a este Diário pela ex-promotora de Justiça Gabriela Manssur, referência nacional na defesa dos direitos e no combate à violência da mulher, traz algumas revelações importantes sobre as políticas públicas e sobre a aplicação de leis para garantir a segurança do público feminino no Brasil. Na conversa, ela constata que, se há legislação suficiente no País, não há formas de fiscalização. A dura realidade é que as mulheres não estão totalmente protegidas.

Ela lembrou episódios terríveis que estarreceram o Brasil, como o caso da procuradora do município de Registro (SP), que foi agredida em seu ambiente de trabalho, e a monstruosidade cometida pelo médico anestesista em um hospital no Rio de Janeiro, que estuprou uma mulher anestesiada durante o trabalho de parto. Ainda assim, ela consegue enxergar um lado positivo desses escândalos, que foi a enorme exposição dos casos nas redes sociais, o que fez com as autoridades tomassem providências rapidamente. Na visão dela, e com razão, é preciso expor esses criminosos para que a sociedade possa se unir e proteger ainda mais as mulheres.

A ex-promotora também foi visionária, quando, há uma década, decidiu criar o projeto Justiça de Saia, ao perceber a necessidade de levar informações para as mulheres. Ela notou, inclusive, que nem mesmo em sites institucionais, como do Ministério Público, da Polícia e do próprio Poder Judiciário, não havia espaço para o trabalho feminino. E mudou essa realidade.

Agora, Gabriela Manssur abre mão de seus 19 anos como combativa promotora, que lutou para condenar homens inescrupulosos, como o suposto médium João de Deus, para se dedicar à política. Independentemente do caminho que pretende seguir, a criadora do Justiça de Saia deixou claro que seguirá firme, onde estiver, na luta para garantir que as mulheres possam ter seus direitos preservados. E isso é muito bom. Por mais Gabrielas em nosso País.