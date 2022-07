Morre David Warner, ator de Star Trek, aos 80 anos de idade após diagnóstico de doença relacionada ao câncer

25/07/2022 | 10:10



David Warner morreu aos 80 anos de idade no último domingo, dia 24, mas a família se pronunciou na manhã desta segunda-feira, dia 25. Segundo informações da Daily Mail, os familiares do ator revelaram que a causa da morte teria sido uma doença relacionada ao câncer que o acometeu 18 meses atrás.

Ao longo dos últimos 18 meses ele encarou o diagnóstico com característica graça e dignidade. Sua falta será sentida por nós, sua família e amigos, mas ele será lembrado por seu coração bondoso, generosidade e pela compaixão como homem, parceiro e pai, quem o extraordinário legado de trabalhos tocou a vida de muitos ao longo dos anos. Nós estamos com o coração partido.

Warner nasceu em Manchester, no Reino Unido e fez seu treinamento na área da dramaturgia na Royal Academy of Dramatic Art. Ele começou sua carreira nas telonas em 1962 com os papéis em filmes como We Joined the Navy e The King's Breakfast. Sua fama se alavancou em 1966 quando ganhou o papel principal em Morgan: A Suitable Case For Treatment.

O ator britânico deixou a Inglaterra em 1987 para morar em Hollywood, onde viveu por 15 anos e apareceu em Star Trek V, Star Trek VI e Planeta dos Macacos. Suas aparições mais recentes no cinema foi na comédia romântica You, Me and Him em 2017 seguida de seu papel em Mary Poppins Returns no ano seguinte.