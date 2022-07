Tá rolando? De férias na Grécia, Isis Valverde surge abraçada e de mãos dadas com empresário

25/07/2022 | 10:10



Novo amor? Isis Valverde está curtindo as férias na Grécia e, pelo que parece, muito bem acompanhada.

No último final de semana, dias 23 e 24, a atriz surgiu em um momento descontraído nos Stories do Instagram de João Silva, filho do apresentador Fausto Silva. Na imagem compartilhada, Isis apareceu de mãos dadas, cobrindo o rosto e abraçada com o empresário mineiro Álan Faria Bissoli.

O empresário é um dos melhores amigos de João e aparece em diversas fotos ao lado dele. Com o perfil privado nas redes sociais, ele tem 12 mil seguidores, e entre eles está a cantora Anitta. Álan também já está sendo seguido por pessoas que trabalham diretamente com a atriz. Eita!

Isis está separada de André Resende, pai do seu único filho, desde fevereiro de 2022. Será que agora ela está dando uma nova chance ao amor?