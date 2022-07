Como faço para apostar na Libertadores?

Redação

A principal competição continental da América do Sul, a Copa ou Taça Libertadores da América, é disputada desde 1960, mas só recebeu esse nome em 1965. Inicialmente disputada apenas pelos campeões nacionais, a competição cresceu até o formato atual, que envolve 32 times na fase de grupos, após a fase eliminatória, chamada pré-Libertadores.

Como funciona a Libertadores?

O torneio que antigamente era disputado por um grupo seleto de equipes está cada vez mais acessível e maior. Atualmente, a Libertadores é disputada em três fases: pré-Libertadores, fase de grupos e mata-mata.

A pré-Libertadores é disputada em três fases de mata-mata, e os vencedores se garantem na fase de grupos, os quais são distribuídos em oito, cada um com quatro equipes. As duas melhores equipes de cada grupo avança para as oitavas de finais, e os 3o colocados de cada grupo também avançam, só que para as oitavas de finais da Copa Sul Americana, o torneio de segundo escalão da CONMEBOL.

Como fazer apostas na Copa da Libertadores da América?

Diferentemente de competições como a Liga dos Campeões da Europa, a Copa Libertadores possui suas peculiaridades, as quais influenciam nas apostas esportivas.

Fator casa

O torcedor sul-americano tende a ser mais passional e fanático do que o europeu, muitas vezes criando um clima bastante hostil para os visitantes, o que faz com que jogar fora de casa tenha um grau de dificuldade maior do que o normal, no qual muitas vezes equipes superiores tecnicamente não conseguem impor a sua qualidade devido ao ímpeto do adversário.

Com isso, fazer apostas Copa Libertadores da America em equipes que jogam em casa costuma ser uma boa alternativa.

Altitude

A altitude é um fator tão relevante que equipes como os bolivianos The Strongest e Bolívar, que jogam a quase 4 mil metros de altitude. Assim, conseguem muitas vezes se impor contra as principais equipes do continente quando jogam em seus domínios. Mas, quando atuam fora de casa, são frequentemente derrotados com facilidade, o que demonstra a diferença que a altitude faz.

Por isso, apostar a favor de equipes que mandam seus jogos na altitude costuma ser uma boa ideia, enquanto os visitantes buscam se poupar e atacar menos, por mais que possam ser melhores

Apostas em equipes brasileiras e argentinas

É fato que Brasil e Argentina são os países dominantes do futebol sul-americano, mas este domínio tem sido ainda mais evidente nos últimos anos. Prova disso é o fato das quartas de finais de 2022 terem sido compostas por nada menos do que cinco equipes brasileiras e três argentinas, ou seja, sem qualquer outro integrante de outro país.

No longo prazo, isso indica que apostas em equipes brasileiras ou argentinas na Libertadores tendem a ser melhor sucedidas.