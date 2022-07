Tutorial: como produzir vídeos curtos de culinária

Da Redação

Do 33Giga



25/07/2022 | 09:55



Vídeos de culinária são muito populares nas redes sociais. Os criadores de conteúdos adoram compartilhar preparações deliciosas e com uma variedade enorme utilizando ingredientes simples e acessíveis – além dos visuais que são de dar água na boca.

Mas para atiçar o desejo do público com vídeos de culinária mostrando aquela receita deliciosa que acabou de sair do forno, é preciso mesclar criatividade e técnica. Por isso, 33Giga e Kwai reuniram dicas do criador de conteúdo Felipe Gabriel para tornar a sua produção mais didática, atrativa e apetitosa para as pessoas que assistirem.

Confira como fazer bons vídeos de culinária.

Antes de gravar, planeje!

É no planejamento que se antecipam dificuldades e se organiza a melhor ordem para a realização de cada imagem. Escolha a receita que irá reproduzir, separe os ingredientes e utensílios de cozinha que irá usar, e organize a ordem em que o prato será preparado para não se perder durante a gravação.

“Focar na receita é essencial para passar todas as informações necessárias para que as pessoas possam reproduzir em casa”, diz o criador.

Faça takes rápidos

“Faça takes com no máximo três segundos, assim você irá trazer mais dinamismo para a sua produção”, sugere Felipe Gabriel.

A gravação certa vai fazer os usuários salivarem com vários planos de imagem diferentes da sua receita deliciosa. Por exemplo, quando o seu pão caseiro acaba de sair do forno e enquanto o parte ao meio, ou quando está despejando um molho sobre o produto final.

Comece pelo final

Na hora da edição, inicie o vídeo mostrando o resultado final da sua receita. Assim você irá criar uma expectativa para saber qual foi o processo de preparo e prender o usuário até o final do vídeo.

“Além disso, é uma ótima forma de mostrar qual é o prato que a pessoa irá aprender”, acrescenta Felipe.

A receita é ser original!

Para chamar ainda mais a atenção de quem vai assistir a seu vídeo, use e abuse das ferramentas de edição, dublagens, filtros, trilhas sonoras e inserção de legendas que, além de auxiliar na criação de vídeos, irão deixá-los mais profissionais e personalizados.

As hashtags #receitas e #culinária também são ótimos recursos para contribuir com a melhor distribuição do seu conteúdo na plataforma.

Para mais dicas práticas de criação de vídeos de culinária , confira o filme que Felipe Gabriel fez para o Kwai.