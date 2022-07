Vera Fischer é assaltada em Feira Hippie, no centro de Belo Horizonte

25/07/2022 | 09:11



Vera Fischer passou por um susto daqueles durante um passeio na Feira Hippie, no centro de Belo Horizonte, na tarde do último domingo, dia 24.

Segundo informações do veículo Estado De Minas, a atriz procurou a polícia militar para registrar um boletim de ocorrência contra o furto da sua bolsa. No boletim, Vera contou que a suspeita agiu rapidamente e conseguiu fugir do local.

Ainda, de acordo com o veículo, no boletim consta que a suspeita levou 200 reais em dinheiro, cartões e documentos.

Vale pontuar que a atriz estava em Belo Horizonte para apresentar a peça de teatro Quando eu for mãe quero amar desse jeito, acompanhada dos atores Larissa Maciel e Mouhamed Harfouch.