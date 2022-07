Podemos realiza convenção em SP e declara apoio a Rodrigo Garcia

Da Redação



25/07/2022 | 08:09



O Podemos é mais um partido que reforçará a aliança para a campanha de reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo de São Paulo. Ontem, na Assembleia Legislativa de São Paulo, filiados da sigla participaram da convenção que definiu os nomes para a corrida eleitoral em outubro. Rodrigo Garcia conta hoje com o apoio de dez partidos.

“Fico muito feliz de poder estar ao lado de vocês. Não sou novato na vida pública e temos ainda muita coisa para fazer por nosso estado, que já é muito diferente dos outros estados brasileiros. Muito foi feito, mas o caminho ainda é longo. E estamos aqui para trabalhar e fazer nossa parte. Juntos, podemos”, disse Rodrigo Garcia no evento político.

O Podemos reuniu filiados e dirigentes para uma grande festa, com a presença de Thiago Millin, presidente estadual do Podemos, e Renata Abreu, presidente da executiva nacional da sigla. “O Rodrigo Garcia é o nome certo para São Paulo continuar crescendo”, frisou a parlamentar federal. O partido possui atualmente sete deputados estaduais e dois deputados federais.

No sábado, Rodrigo Garcia participou das convenções do Patriota e do Progressistas. O PSDB planeja evento para o próximo sábado, no Ginásio do Ibirapuera, quando pretende homologar o nome do tucano para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes.